Maroc-Cameroun : entre Samuel Eto’o et Fouzi Lekjaâ, l’opération réconciliation

Le 2 juillet, il est environ 10 h 30 lorsque Samuel Eto’o, l’ancien capitaine des Lions indomptables, atterrit à l’aéroport Mohammed-V de Casablanca. Le timing de son après-midi s’annonce serré. Avant de se rendre à une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF), à 16 heures, il doit effectuer un détour par Bouznika pour rencontrer Fouzi Lekjaâ.

Jusqu’ici, les relations entre les deux hommes sont restées distantes et rigides. Et pour cause : tout juste porté à la tête de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), l’ancien attaquant du FC Barcelone et de l’Inter Milan n’a pas apprécié la position du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), qui s’était prononcé en interne en faveur d’un report de la Coupe africaine des nations (CAN), dont l’édition 2022 devait se dérouler au Cameroun – ce qui s’est finalement passé, en février comme prévu.