Gaz : le Mauritanien Mohamed Abdellahi Ould Yaha, dans l’ombre de BP

Sur le toit de l’immeuble de cinq étages que Mohamed Abdellahi Ould Yaha construit, le directeur général de Maurilog a une vue à 360 degrés sur le port de Nouakchott. D’un côté, le terminal à conteneurs ; de l’autre, la plateforme logistique de 65 000 mètres carrés qui lui sert à entreposer le matériel qu’il met à disposition du pétrolier BP et de ses sous-traitants comme Technip, Baker Hugues ou Schlumberger. Câbles, tubes de forage, engins de levage, tout est impeccablement rangé. Plus loin sur le port, le patron a installé deux conteneurs sur une aire de près de 40 000 mètres carrés pour recevoir des matériels contaminés lors des phases d’exploration et de production. « Quand ils sont pleins, ils sont transportés vers les installations de BP au Royaume-Uni dans un cargo spécialement affrété », explique-t-il.

Mohamed Abdellahi Ould Yaha a constamment en tête le cahier des charges