Cinq choses à savoir sur Hervé Berville, nouveau secrétaire d’État français à la Mer

En 2017, il avait été l’un des visages de la vague de néo-députés faisant leur entrée à l’Assemblée nationale française dans la foulée de l’élection d’Emmanuel Macron à la présidence. Aux côtés de Rodrigue Kokouendo, Jean-François Mbaye, Lætitia Avia, Naïma Moutchou, Patrice Anato, Sira Sylla ou, dans l’opposition, Danièle Obono, Hervé Berville, alors âgé de 27 ans, était, qu’il le veuille ou non, l’un des symboles d’une classe politique française plus jeune et plus ouverte à la diversité.

Cinq ans plus tard, Emmanuel Macron a été reconduit, mais tous les députés de son mouvement, La République en marche (LREM), n’ont pas connu le même sort, loin s’en faut. Une bonne partie des jeunes élus de 2017, qu’ils soient ou non d’origine africaine, ont perdu leur siège. Pas Hervé Berville, qui a été confortablement réélu avec presque 56 % des voix face à son adversaire de gauche. Son entrée au gouvernement, annoncée ce matin, marque une nouvelle étape dans le parcours de ce jeune spécialiste de l’aide au développement, qui ne veut surtout pas qu’on le résume à ses origines rwandaises. Il retrouvera à la table du conseil des ministres un autre visage de la « génération Macron » : Sarah El Haïry, 33 ans, élue de Loire-Atlantique et née en France de parents marocains.

1 – Né en Afrique, mais surtout breton

L’histoire de Hervé Berville a été beaucoup racontée. Sans doute trop à son goût. Né à Madanzh-Buhimga, au Rwanda, en 1990, il été évacué vers la France à l’âge de 4 ans après le massacre de sa famille, tutsi, et a été adopté par une famille bretonne des Côtes-d’Armor. Après ses études, le jeune homme a travaillé au Mozambique pour l’Agence française de développement (AFD), puis au Kenya.