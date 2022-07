Maroc : l’African Lion 2022 s’achève sur le scénario d’une « attaque par l’Est »

« On est là pour la paix, pour lutter contre le terrorisme. Israël est un pays du Moyen-Orient, nous sommes voisins. Il n’y a pas d’autres solutions que de se mettre autour de la table pour discuter ensemble », glisse un observateur militaire qatari sur le tarmac de l’aéroport de Tan-Tan, ville côtière du sud-ouest marocain.

Contrairement aux apparences, ce 28 juin, il ne s’agit pas d’une réunion diplomatique arabo-israélienne mais bien d’un exercice militaire. Pour la première fois, à l’occasion de la 18e édition de l’African Lion, des officiers qataris et israéliens observent ensemble un entraînement d’ampleur à tirs réels réalisé et coordonné par les Forces armées royales (FAR) marocaines et l’armée américaine.

Des militaires marocains, israéliens, américains, qataris, français, nigériens, ou encore djiboutiens, sous l’égide de l’Union africaine (UA) ou de l’Otan, ont embarqué à Agadir à bord du même avion militaire marocain C130. À l’entrée de la base militaire de Tan-Tan, les drapeaux des dix pays partenaires flottent au sommet d’une colline surplombant le gigantesque champ de tirs. Des tapis rouges forment un corridor d’accueil menant à des tentes où se sont réunis les représentants de chaque pays – partenaires et observateurs – pour détailler le scénario et l’exercice.

« Après le vote d’une résolution par le Conseil de sécurité de l’ONU, une coalition internationale se forme. Le déploiement de la TASK Force combinée Lion a lieu huit jours après », peut-on lire sur une diapositive. À Tan-Tan, la coalition s’exerce à mener une contre-offensive sur « Sudala », un nom fictif pour désigner le territoire marocain. Car cette année, l’African Lion lutte contre une « offensive surprise », tout aussi fictive.

Scénario défensif