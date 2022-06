Lionel Zinsou : « L’Afrique est dans le camp des gagnants de la crise »

Présent à Abidjan dans le cadre de l’Africa CEO Forum 2022 (13-14 juin), l’économiste et banquier d’affaires est un homme très convoité. Entre sa participation aux panels et ses rendez-vous « business », il s’est rendu disponible le temps de livrer à Jeune Afrique son analyse – sans langue de bois – de la situation économique du continent.

Toujours connecté à l’Afrique – via SouthBridge, une banque d’affaires panafricaine qu’il a cofondée avec l’ancien président rwandais de la BAD, Donald Kaberuka –, le financier franco-béninois, passé par la banque Rothschild et la société d’investissement PAI Partners, dresse un bilan économique plutôt positif. « Contrairement à ce que les gens pensent, il y a eu un rebond de l’économie et l’Afrique demeure sur une trajectoire de forte croissance », affirme-t-il.

Victime collatérale