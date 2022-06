Très critique en public à l’égard de la France, Évariste Ngamana semble l’être nettement moins en privé. Selon nos informations, le premier vice-président de l’Assemblée nationale centrafricaine, pro-russe affiché et proche des réseaux Wagner dans le pays, prévoit une « évacuation sanitaire » coûteuse à Paris en juillet.

Dans un « appel de fonds » signé le 10 juin et dont JA a obtenu copie, Simplice Mathieu Sarandji, le président de l’Assemblée nationale, demande au ministère des Finances et du budget de verser à la direction générale des finances du matériel et de la logistique de son institution la somme de 17 194 916 francs CFA (26 213 euros) pour « l’évacuation sanitaire de l’honorable Évariste Ngamana à Paris ».

« Problème dentaire »