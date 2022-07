Maroc : mentor, amis, spin doctor… La garde rapprochée de Nadia Fettah Alaoui, la ministre de l’Économie

Entrée en politique presque par hasard, Nadia Fettah Alaoui, 51 ans, est la première femme de l’histoire du Maroc à diriger le prestigieux ministère de l’Économie et des Finances. Une consécration pour cette militante féministe qui s’active depuis de nombreuses années au sein du Club des femmes administrateurs d’entreprises au Maroc, qu’elle a fondé en 2012.

Cette diplômée de HEC a d’abord eu une longue carrière dans le secteur privé et dans le milieu feutré de la haute finance : chez Arthur Andersen, puis dans la société d’investissement Maroc Invest. Elle est repérée par le loup de la finance du royaume chérifien, Moulay Hafid Elalamy (« MHE »), qui la recrute en 2005 en tant que directrice générale chargée du pôle support et finances de sa compagnie d’assurances, CNIA. Une petite compagnie que MHE venait alors de racheter et dont il fera en un temps record un géant du secteur en Afrique et au Moyen-Orient.

Mère de deux enfants, Nadia Fettah a été l’une des chevilles ouvrières de la success-story de Saham Assurance, dont elle a gravi tous les échelons pour en devenir la PDG après le départ du président fondateur – appelé par le roi Mohammed VI pour diriger le ministère de l’Industrie en 2014. Elle se distinguera notamment lors du deal Saham-Sanlam, conclu en octobre 2019, qu’elle a mené de bout en bout, tout en restant PDG de Saham, passé désormais sous pavillon sud-africain. Une performance qui lui a valu le prix de CEO de l’année lors de l’Africa CEO Forum de 2019.

Mais, à sa grande surprise, elle est nommée ministre du Tourisme, du Transport aérien et de l’Économie solidaire dans le gouvernement de Saâdeddine El Othmani. Son mentor, Moulay Hafid El Alamy, y est certainement pour quelque chose, mais il se murmure aussi à Rabat qu’elle a été voulue et choisie par le roi lui-même. Un retour aux sources en quelque sorte pour cette fille d’un ancien grand commis de l’État, Mohamed Fettah, ancien ministre des Mines et de l’Énergie, et ex-directeur général de l’Office chérifien des phosphates (OCP), décédé en 2016.

Née dans une fratrie de quatre enfants (trois filles et un garçon), l’argentière du royaume est mariée à Mohamed Alaoui, qui n’est pas le chambellan du roi, mais un homme d’affaires casablancais, très discret, qui opère dans le secteur immobilier, très loin des milieux politiques.