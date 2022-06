Football : « Africa Power », la une raciste de Marca n’en finit pas de faire polémique

Ils sont six, à tous jouer avec le maillot du populaire et performant Real Madrid. Karim Benzema, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni sont respectivement d’origine algérienne, sénégalaise, angolaise et camerounaise. David Alaba a un père nigérian, la mère d’Antonio Rüdiger est sierra-léonaise, et tous ces joueurs ont la particularité d’être tous nés en Europe. Seul Camavinga est né loin de là où il joue aujourd’hui au football, mais ses parents ont quitté l’Angola pour la France quand il avait seulement deux ans.

Rüdiger, né à Berlin, international 🇩🇪



Mendy, né à Meulan, int. 🇫🇷



Tchouameni, né à Rouen, int. 🇫🇷



Alaba, né à Vienne, int. 🇦🇹



Camavinga, né à Miconje (🇦🇴) en 2002, en France depuis 2003, int. 🇫🇷



Benzema, né à Lyon, int. 🇫🇷



La honte, @marca. Qui a pu valider ça. https://t.co/ufKJKuI2zc — Alexandre Aflalo (@aflaalex) June 27, 2022

Le très sérieux quotidien sportif espagnol Marca, spécialisé sur le club de la capitale espagnole, leur a consacré une une peu heureuse le lundi 27 juin. Au milieu des photos des six joueurs apparaît le titre « Africa Power » (le pouvoir de l’Afrique), sur fond d’une carte du continent sur laquelle on peut distinguer une savane et quelques animaux typiques d’une Afrique fantasmée : chameaux, girafes… « Bien que les grands terrains de recrutement du Real soient l’Argentine ou le Brésil, le club a, ces dernières années, développé une voie qui se renforce avec Camavinga, Alaba ou Tchouaméni. Aujourd’hui, le sang africain est présent à Madrid », écrit le média espagnol. Sauf que si ces six joueurs ont des ascendances africaines, tous ont grandi en Europe et ont été formés dans des clubs européens…

« Maladresse »

À peine sortie, cette édition de Marca a immédiatement suscité de très vives critiques sur les réseaux sociaux. Certains évoquent une tentative pour le peu maladroite pour parler du Real Madrid, d’autres y voient une certaine forme d’ignorance ou parlent de provocation et de racisme. Face à ces réactions, les responsables éditoriaux du quotidien sportif ont tenté, le mardi 28 juin, d’apporter quelques précisions pour expliquer leur choix.

« Il n’y avait pas une volonté de créer la polémique ou d’être raciste en parlant des racines africaines de ces joueurs. Cette une est peut-être une maladresse. Elle n’est peut-être pas vraie, car évidemment ce ne sont pas des joueurs africains, on le sait », a admis le journaliste Pablo Polo auprès de nos confrères de RMC, « peut-être que la une est fausse, mais je vous assure que j’en suis désolé. Je m’excuse s’il y a eu des gens qui pensent que cette une est raciste. Mais, honnêtement, je voudrais assurer que la volonté de Marca n’a jamais été d’être raciste. »

Marca voulait parler du Real autrement, comme l’a précisé le journaliste espagnol. Il a réussi à le faire, sans doute au-delà de ses espérances. Mais pas forcément comme il l’avait initialement souhaité…