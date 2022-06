Guinée : comment les ex-ministres d’Alpha Condé vivent en prison

Poursuivis pour des faits présumés de détournement et corruption, les trois anciens ministres d’Alpha Condé sont emprisonnés depuis le 6 avril dernier. L’un de leurs coaccusés, l’ancien ministre des Hydrocarbures Zakaria Koulibaly, a quant à lui bénéficié d’une remise en liberté le 20 avril, sous réserve du paiement d’une caution de 3 milliards de francs guinéens.

Selon nos informations, l’ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et les ex-membres du gouvernement Mohamed Diané (Défense) et Oyé Guilavogui (Environnement) partagent la même cellule dans la maison centrale du quartier de Coronthie, située dans la commune de Kaloum. Un quatrième prisonnier, haut fonctionnaire de l’administration guinéenne, les a rejoints récemment. Ce dernier, Souleymane Traoré, ex-directeur général du Fonds d’entretien routier, a été placé sous mandat de dépôt le 23 février suite à une enquête de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) concernant l’acquisition d’un complexe immobilier.