Algérie : pourquoi Tebboune et Lamamra reçoivent un jeune Américain de 12 ans

Une rencontre avec l’ambassadeur Ahmed Boutache en mars au siège de la représentation algérienne à Washington, une entrevue avec le chef de la diplomatie Ramtane Lamamra le 24 juin, une invitation officielle à assister aux Jeux méditerranéens (du 25 juin au 5 juillet, à Oran) et une audience dans la foulée avec le président Abdelmadjid Tebboune à la résidence d’État à Oran Matthew Hill : un agenda d’ambassadeur.

Même dans ses rêves les plus fous, le jeune Matthew Hill n’aurait pas imaginé pareil accueil de la part des responsables algériens. Il a même eu droit à un passage au journal télévisé de la chaîne officielle, ainsi qu’à la Une de certains quotidiens de la presse locale. C’est le quart d’heure américain en Algérie pour le petit Matthew.

Comment ce garçon de 12 ans, atteint d’une forme d’autisme, est-il parvenu à rencontrer les officiels algériens et devenir ainsi la coqueluche des réseaux sociaux en Algérie ? Parents d’origine cubaine divorcés, Matthew vit avec sa mère, Stephanie, et sa grand-mère, Marianela Martinez, à Kendall, une banlieue plutôt chic de Miami, en Floride.

Drapeaux, avions et diplomatie

Depuis l’âge de 3 ans, l’enfant nourrit une passion pour les drapeaux, dont il possède une grande collection. Doté d’une mémoire impressionnante, il peut retenir les noms des pays du monde entier. Au collège de Kendall, Matthew affiche de très bons résultats en mathématiques, en sciences sociales et en langues étrangères. Outre l’anglais et l’espagnol, qu’il parle couramment, Matthew a appris le portugais, le français et récemment l’arabe grâce à une enseignante algérienne originaire de Constantine.