Guinée : le Garde des Sceaux épingle sévèrement la justice

On pourrait penser à un rapport d’organismes indépendants ou d’opposants politiques. Le Garde des sceaux Moriba Alain Koné a dressé un constat accablant du système judiciaire guinéen. « La récente tournée d’immersion des membres du gouvernement à l’intérieur du pays m’a permis de toucher du doigt, non sans amertume, d’horribles réalités notamment au niveau des juridictions et des prisons », écrit-il dans cette note de service adressée le 24 juin à l’ensemble des magistrats, et consultée par Jeune Afrique.

S’il s’est gardé de nommer les localités concernées, il déplore d’abord que des juridictions soient logées dans des abris de fortune, insalubres, sans eau ni électricité, sans mobilier adéquat, ni équipements informatiques, toilettes, budget de fonctionnement ou prison.

Surpopulation carcérale