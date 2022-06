Maroc : Washington confirme l’ouverture prochaine d’une ambassade du royaume en Israël

Alors que la présence d’Israël à l’African Lion 2022 faisait l’objet de toutes les spéculations, les Forces armées royales (FAR) marocaines ont confirmé la participation de l’État hébreu en tant que pays observateur au plus grand exercice militaire d’Afrique, co-organisé par le royaume et les États-Unis.

Interrogée par JA sur le développement des relations entre le Maroc et Israël, l’ambassade américaine à Rabat a estimé que l’invitation d’Israël par le royaume constituait un pas supplémentaire dans la normalisation des relations diplomatiques entre les deux États.

Depuis la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté marocaine sur le Sahara en décembre 2020, et l’établissement consécutif de relations diplomatiques entre Rabat et Tel-Aviv, la question de l’ampleur de ces relations agite tous les observateurs de la diplomatie chérifienne. De ce point de vue, l’échange d’ambassades entre les deux pays serait particulièrement symbolique.

Le Maroc a installé un bureau de liaison à Tel-Aviv dès février 2021, quand Israël a ouvert le sien dans la capitale marocaine en août de la même année, à Hay Riad, un quartier résidentiel et d’affaires de Rabat. « Ce matin, avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, nous avons décidé l’ouverture d’ambassades à Jérusalem et au Maroc dans quelques mois », affirmait alors Yaïr Lapid, le chef de la diplomatie israélienne en visite au Maroc.

Jérusalem ou Tel-Aviv ?

Depuis, plusieurs crises israélo-palestiniennes ont retardé la mise en œuvre de ce projet, dont l’annonce triomphale n’a pas été suivie d’effet. Lors d’un point presse ce 15 juin, Yaïr Lapid est revenu à la charge, indiquant que Nasser Bourita se rendrait durant l’été en Israël pour inaugurer une ambassade en bonne et due forme, sans préciser si elle sera installée à Jérusalem ou Tel-Aviv. S’il n’a pas été contredit par les autorités marocaines, ces dernières n’ont pour le moment fait aucun commentaire.

Selon nos informations, le Maroc est en effet aujourd’hui sur le point de passer à l’action. Si le royaume fait toujours silence sur ce sujet, la diplomatie américaine a confirmé à JA, par la voix du porte-parole de l’ambassade américaine à Rabat Jerome Sherman, que les deux « proches alliés » des États-Unis « progressent vers la transformation de leurs bureaux de liaison diplomatique respectifs en ambassades à part entière ». « Le renforcement de cette relation créera de nouvelles opportunités pour que la paix et la prospérité s’épanouissent dans la région », ajoute Jerome Sherman.

Selon nos confrères du média marocain LeDesk, le Maroc, Israël, les États-Unis, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l’Égypte ont annoncé, le 27 juin, lors d’une réunion préparatoire à Zallaq (Bahreïn), la création d’une organisation régionale, le « Forum du Néguev », avec une présidence tournante.

Toujours selon le média marocain, Nasser Bourita devrait ensuite entamer une tournée régionale, notamment en Israël, pour inaugurer l’ambassade. Alors que Yaïr Lapid avait évoqué le choix controversé de Jérusalem – capitale officielle de l’État hébreu mais non reconnue comme telle par nombre de pays –, l’ambassade marocaine devrait plutôt s’installer à Tel-Aviv pour éviter à la diplomatie chérifienne toute polémique supplémentaire sur ce dossier sensible.

Coopération tous azimuts

Depuis la normalisation de leurs relations, le Maroc et Israël multiplient les contacts. Le 24 novembre 2021, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, s’est rendu à Rabat pour signer un accord de coopération sécuritaire avec le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi. Ce protocole prévoit notamment, selon la partie israélienne, de « faciliter l’acquisition par le Maroc de technologies de la puissante industrie militaire d’Israël ».

Plus récemment, le lundi 20 juin 2022, la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked, s’est rendue à Rabat. Il s’agit du troisième voyage officiel d’un ministre israélien au Maroc depuis la signature des Accords d’Abraham.

Lors de cette visite, Ayelet Shaked a déclaré dans un point presse : « Mon objectif, dans un mois, est de signer un accord final pour faire venir en Israël des infirmières et des travailleurs du bâtiment du Maroc. Les relations entre les deux pays ont un énorme potentiel. » La ministre israélienne a également affirmé lors d’une autre conférence de presse, après avoir rencontré Nasser Bourita : « Israël confirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur le Sahara. »