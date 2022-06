En Afrique, Société générale voit l’avenir en « vert »

Le groupe français Société générale, en plus de ses activités classiques de financement, voit désormais l’avenir en vert sur le continent. En visite en Côte d’Ivoire pour les 60 ans de la filiale locale, l’une des plateformes à forte croissance du groupe en Afrique, son directeur général Frédéric Oudéa a réaffirmé la volonté de la banque d’accompagner les États dans leur transition énergétique, de soutenir leurs projets environnementaux et, plus généralement, de développement durable. La première expérience du groupe en la matière sur le continent date de juillet 2021 lorsqu’il a accompagné le Bénin dans l’émission d’un Green Bond de 500 millions d’euros.

Continuer à croître en Afrique

Depuis 2018, la filiale ivoirienne de Société générale spécialisée dans les financements structurés, a été active aux côtés des États et des grandes entreprises sur des projets dont le montant global se