« Nous procédons au lancement d’un des plus grands projets économiques de l’histoire de notre pays. Il s’agit du nouveau port Tanger-Méditerranée, que nous considérons comme le noyau d’un grand complexe portuaire, logistique, industriel, commercial et touristique », annonçait le roi Mohammed VI en 2003. Près de vingt ans plus tard, ce projet pharaonique est devenu le premier port en Méditerranée desservant pas moins de 180 destinations dans le monde avec une capacité de 9 millions de conteneurs.

En 2021, le fleuron de l’économie marocaine a enregistré un volume de 138 millions de tonnes de marchandises et un chiffre d’affaires de 6,5 milliards de dirhams (625 millions d’euros) uniquement avec les activités portuaires et logistiques. S’étendant sur 2 000 hectares, sa zone industrielle, qui compte 1 100 entreprises opérant dans l’automobile, l’aéronautique, l’agroalimentaire, le textile et les services, a généré quant à elle 9 milliards d’euros d’exportation !

Confiance des investisseurs

Derrière cette prouesse, Tanger Med Special Agency (TMSA), une entreprise publique chargée de tout ce qui a trait aux activités aéroportuaires, industrielles et logistiques de ce hub mondial. La loi confère en effet de larges prérogatives à l’agence : des études techniques à la gestion du port et au développement des différentes zones en passant par la recherche de financement.