Mali : avec qui Mossadeck Bally a-t-il fait d’Azalaï un fleuron de l’hôtellerie ?

En attendant la relance des travaux à Niamey, à Conakry et à Douala, la chaîne hôtelière panafricaine Azalaï doit ouvrir en 2022 son nouvel établissement dakarois ainsi que son hôtel de Ouagadougou, fermé depuis octobre 2014, après rénovation et agrandissement.

Fils de l’entrepreneur en négoce international Boubacar Bally, Mossadeck Bally, le fondateur d’Azalaï, baigne dans les affaires depuis son plus jeune âge. Si aucun membre de sa famille ne figure parmi les cadres dirigeants du groupe qu’il dirige, il reste très fidèle à ses amis d’enfance, au sein desquels on retrouve les grands noms de l’économie malienne et ouest-africaine, de la finance à la logistique en passant par l’agroalimentaire.

À lire sur Africa Business+ : Mossadeck Bally : « Nous allons ouvrir 40 % du capital d’Azalaï Dakar »

© Photomontage : Jeune Afrique

Le nom du directeur général d’Azalaï, Mohamed Ag Alhousseini, plus couramment appelé «