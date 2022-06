RDC : discret mais soulagé, Vital Kamerhe savoure

Célébrer la victoire, tourner la page et regarder vers l’avenir. Ce jeudi soir, c’est entouré de ses proches – sa femme, ses enfants, sa mère –, mais aussi de ses amis et de ses collaborateurs que Vital Kamerhe a fêté sa liberté retrouvée, dans l’une de ses résidences de la commune huppée de La Gombe.

« C’est énorme »

Quelques heures plus tôt, l’ancien directeur de cabinet de Félix Tshisekedi avait été acquitté par la cour d’appel de Kinshasa/Gombe au terme d’un deuxième procès en appel, débuté le 2 juin. Quoique remis en liberté provisoire pour raisons médicales depuis, Vital Kamerhe avait été condamné en première instance, en juin 2020, à vingt ans de prison et à dix ans d’inéligibilité, pour détournement et corruption dans la gestion des fonds destinés au programme « des cent jours ». Cette sentence avait ensuite été réduite lors d’un premier procès en appel à treize années de réclusion, puis tout bonnement annulée par la Cour de cassation en avril dernier. « Ce qui vient de se passer est énorme, exulte un proche de Kamerhe. Nous sommes partis de 20, puis 13, et maintenant zéro. »