Algérie : les islamistes condamnés pour terrorisme priés de rentrer au pays

Pilotée par la présidence en coordination avec le ministère de la Justice, ainsi que les renseignements intérieurs et extérieurs, cette initiative concerne une dizaine d’islamistes, dont certains ont déjà régularisé leur situation, aussi bien dans les représentations consulaires à l’étranger qu’en Algérie.

Ce processus, débuté à l’époque où Ahmed Gaïd Salah était chef d’état-major de l’armée et vice-ministre de la Défense, s’appuie sur la loi sur la charte pour la paix et la réconciliation nationale, adoptée par référendum en septembre 2005. Promulgué sous la présidence d’Abdelaziz Bouteflika, ce texte prévoit, entre entres, l’extinction de toutes les poursuites judiciaires pour les personnes recherchées en Algérie ou à l’étranger et qui « se présentent volontairement » aux autorités.

Parmi les premières personnes qui ont bénéficié de cette initiative figure Seddik Daadi, connu pour être un ancien membre de la garde rapprochée d’Abassi Madani, un des fondateurs du FIS (Front islamique du Salut, dissous en 1992) décédé en avril 2019.