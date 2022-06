Législatives au Sénégal : à qui profitera le bras de fer entre Ousmane Sonko et Macky Sall ?

Macky Sall et Ousmane Sonko. © Montage JA – JOHN WESSELS / AFP-Clément Tardif pour JA

Un vacarme assourdissant. Mercredi 22 juin dans la soirée, Dakar et plusieurs autres localités de l’intérieur du pays ont vibré au son des casseroles et des marmites. À l’université Cheikh Anta Diop et dans plusieurs quartiers résidentiels de la capitale sénégalaise comme Ouest Foire, des habitants de tous les âges sont sortis à 20 heures dans la rue ou sur leur balcon, pour faire un maximum de bruit.

Le mot d’ordre avait été lancé deux jours plus tôt par Ousmane Sonko, le principal opposant au pouvoir, lors d’une conférence de presse. « À partir de mercredi, que chaque Sénégalais se munisse d’une casserole, ou de n’importe quel ustensile de cuisine, se mette au balcon de sa maison, devant chez lui ou partout ailleurs, et prenne cinq voire dix minutes, pour faire du bruit », a-t-il lancé. « Que tout le Sénégal bruisse et que Macky Sall comprenne que les Sénégalais ne sont pas d’accord avec ses velléités dictatoriales ni avec son projet funeste de troisième mandat », a affirmé le maire de Ziguinchor après avoir appelé à la tenue de nouvelles manifestations mercredi 29 juin.