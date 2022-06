Algérie : chez Cevital, fin officielle de l’ère Issad Rebrab

Ce sera le 30 juin. Issad Rebrab, le fondateur et dirigeant historique du groupe algérien Cevital a officialisé, ce 22 juin, la date de son départ à la retraite. « Au terme d’un processus de transition entamé à la fin de l’année 2020, j’ai décidé de quitter l’ensemble de mes fonctions et mandats à la tête du groupe Cevital », a-t-il indiqué dans une déclaration consultée par Jeune Afrique.

« Le 30 juin 2022, je prendrai ma retraite et passerai le flambeau à Malik Rebrab qui deviendra le nouveau président-directeur général (PDG) du groupe », a-t-il ajouté, soulignant que son fils « a déjà exercé de hautes fonctions au sein de Cevital qu’il connaît parfaitement ». Cette déclaration concrétise l’annonce de son retrait, effectuée mi-avril dans les colonnes du quotidien Liberté, sans qu’Issad Rebrab n’ait, à l’époque, fixé une date pour sa sortie du groupe.

Tensions à la direction

Même si elle était attendue, cette annonce marque un tournant pour Cevital, premier groupe privé du pays, et son fondateur, personnalité du monde des affaires algérien et africain. Alors que l’agroalimentaire (notamment le sucre et l’huile) demeure son cœur de métier, le groupe (1,2 milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2020) est aussi actif dans l’électroménager, la logistique et l’industrie, employant quelque 18 000 salariés.

Si des tensions ont pu apparaître ces derniers temps au niveau de son top management, le fondateur, qui a démarré ses activités dans la métallurgie dans les années 1970, tient à afficher sa sérénité. « J’ai une totale confiance en les équipes qui accompagneront le nouveau PDG », a-t-il ainsi souligné. Ces derniers mois, de nouveaux profils, recrutés en Algérie mais aussi à l’étranger, ont rejoint le groupe, dans lequel les cinq enfants du fondateur (Malik, Omar, Salim, Yassine et Linda) occupent des responsabilités.

Un successeur déjà rompu à l’exercice

Malik Rebrab, le fils cadet d’Issad, est à la tête de Cevital depuis avril 2019 et le placement en détention provisoire de son père, qui avait débouché sur la condamnation de celui-ci à 18 mois de prison, dont six fermes, pour infractions fiscales, bancaires et douanières. Issad Rebrab, qui a toujours nié toute infraction, avait été libéré début 2020 après huit mois de détention.

« Cevital restera une entreprise citoyenne qui participe au développement de notre pays et continuera à investir pour créer des emplois, de la richesse et contribuer aux exportations hors hydrocarbures », a encore assuré ce dernier. La tâche de son successeur, directeur général du groupe entre 2014 et 2017, s’annonce ardue, au moment où le conglomérat opère un recentrage de ses activités dans un contexte tendu en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine.