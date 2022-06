Pourquoi le Gabon et le Togo ont voulu rejoindre le Commonwealth

À première vue, le Togo et le Gabon n’ont pas grand chose à faire au sein du Commonwealth, une organisation initialement destinée à réunir les pays ayant eu en commun d’avoir prêté allégeance à la couronne britannique et qui compte déjà 54 membres. Vendredi 24 juin, ces deux pays historiquement francophones l’intègreront pourtant lors du sommet des chefs d’État et de gouvernement organisé au Rwanda, qui a lui rejoint le Commonwealth en 2009.

L’ancienne colonie belge, historiquement francophone elle aussi mais néanmoins dirigée par une élite majoritairement anglophone, n’est pas le seul État-membre n’ayant jamais connu la colonisation britannique. Avant lui, le Mozambique, ex-colonie portugaise, avait ouvert le bal en obtenant son admission en 1995, à la surprise générale.

Rapprochement culturel