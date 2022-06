RDC : Dieudonné Kamuleta Badibanga élu à la tête de la Cour constitutionnelle

C’était attendu. C’est désormais officiel. Dieudonné Kamuleta Badibanga a été élu par ses pairs président de la Cour constitutionnelle, ce mardi 21 juin. Le magistrat désigné à la tête de la haute juridiction nationale devient en outre, de fait, président du Conseil supérieur de magistrature. Un poste stratégique qu’occupait, depuis avril 2021, Dieudonné Kaluba Dibwa, avant d’être évincé début mai.

Réputé proche de Félix Tshisekedi, il était considéré comme le juge le plus influent du pays, avant de perdre la confiance du chef de l’État, qui a demandé son limogeage le 6 mai dernier. En cause, notamment, la gestion de l’affaire Matata Ponyo Mapon, dans laquelle la Haute cour s’était déclarée incompétente. Dieudonné Kamuleta Badibanga, qui vient de prendre officiellement la présidence, la dirigeait par intérim depuis le limogeage de son prédécesseur. Il a été élu pour un mandat de trois ans renouvelable.

Trois nouveaux juges

Son élection intervient un peu moins d’une semaine après que Christian Bahati Yuma, Sylvain Lumu Mbaya et Mandza Andia Dieudonné, les trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle, aient officiellement pris leurs fonctions, mercredi 15 juin, remplaçant les juges Evariste-Prince Funga Mwata Molima, Dieudonné Kaluba Dibwa et Polycarpe Mongulu.

« Je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la RDC. De les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder les secrets de délibération et de vote, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n’entreprendre aucune activité mettant en cause l’indépendance, l’impartialité et la dignité de la Cour », ont-ils juré lors de leur prestation de serment, prononcée devant le chef de l’État, les députés, sénateurs, ministres et représentants des corps constitués.