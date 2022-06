Pétrodollars, soleil, islam… Pourquoi les footballeurs du Maghreb s’exilent dans le Golfe

Baghdad Bounedjah lors du match Al Sadd – Al Wakrah au Qatar, le 31 janvier 2022 © Simon Holmes/NurPhoto via AFP

Lorsqu’il jouait dans le championnat local, l’attaquant algérien Islam Slimani n’avait qu’une idée en tête : « Je voulais aller en Europe, et pas ailleurs. » Comme nombre de joueurs nord-africains, il a choisi de franchir la Méditerranée pour poursuivre sa carrière. Mais depuis son départ du CR Belouizdad pour le Sporting Lisbonne en 2013, le meilleur buteur de l’histoire des Fennecs a plusieurs fois eu l’occasion d’aller monnayer ses talents dans le Golfe persique, où on lui proposait des contrats encore plus avantageux.

Beaucoup de footballeurs nord-africains de son âge préfèrent ainsi filer vers le Golfe persique – au Qatar, en Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis. Un exil qui s’est accéléré ces dernières années, mais qui a commencé dès les années 1970.

« Beaucoup d’argent »