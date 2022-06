Chine-Angola : à Catoca, le signal faible d’une fin d’idylle ?

Catoca est la quatrième plus importe mine de diamant à ciel ouvert au monde. © Twitter.

C’est un nuage dans le ciel habituellement dégagé des relations entre Pékin et Luanda. La justice angolaise a saisi la participation de l’actionnaire chinois présent au capital de la société minière angolaise Catoca, qui exploite le principal gisement de diamants du pays et la quatrième plus grande mine à ciel ouvert au monde de cette pierre précieuse.

Révélée par le Financial Times puis confirmée par la presse angolaise ces derniers jours, la saisie de cette participation remonte pourtant à quelques mois, à savoir au dernier trimestre 2021, selon des informations recueillies par Jeune Afrique.

Saisie contestée