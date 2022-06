Africa CEO Forum Awards 2022 : et les lauréats sont…

African champion – Afreximbank

L’institution présidée par Benedict Oramah a été sur tous les fronts : de la structuration d’un crédit de 2 milliards de dollars (1,9 milliard d’euros) pour acheter 400 millions de vaccins contre le Covid-19, à celle d’un programme d’atténuation des effets de la crise ukrainienne sur les importations (1 milliard de dollars déboursés depuis mars).

International company – DPI

Cofondé en 2007 par l’emblématique Runa Alam, Development Partners International (DPI) a réussi un très grand coup à la fin de 2021 avec une levée record de 900 millions de dollars pour son troisième fonds. Ciblant la classe moyenne africaine, DPI privilégie les acteurs à forte croissance dans la tech, les produits de grande consommation (FMCG) ou encore la finance.

CEO of the year – Hassanein Hiridjee

Récompensé notamment pour le travail effectué dans la branche télécoms de son conglomérat – présent aussi dans l’immobilier et l’énergie –, ce patron de 47 ans est parvenu à convaincre d’importants bailleurs de fonds institutionnels d’accompagner sa croissance. En un an, Axian Telecom a décroché une licence bancaire à Madagascar, avant de rentrer sur le marché tanzanien à la faveur d’une émission obligataire de 420 millions de dollars lui permettant d’acquérir les filiales locales de Millicom.



Disrupter of the year – Chari

Acteur très dynamique de la consolidation dans l’e-commerce dédié au professionnel, Ismael Belkhayat, entrepreneur de 38 ans, mène à un rythme soutenu le développement d’une société qu’il valorise aujourd’hui à 100 millions de dollars. La mission de Chari ? Préserver le paysage commercial des pays d’Afrique francophone composé de petits commerçants indépendants en leur fournissant des outils de gestion et une centrale d’achat numérique.



Gender leader – Orange MENA

Elisabeth Medou Badang, vice-présidente senior et porte-parole d’Orange Afrique et Moyen-Orient (MENA), Néné Maïga, directrice de l’opérateur au Botswana, Aminata Kane, ex-DG au Sierra Leone, désormais membre du conseil d’administration, ou encore Elizabeth Tchoungi, membre du comité exécutif du groupe coté au CAC 40 et directrice de la RSE, de la diversité et de la solidarité. En quelques années, Orange est parvenu à faire progresser de hautes dirigeantes à des postes à responsabilités.