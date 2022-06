Sadio Mané au Bayern de Munich : comment le club s’est offert l’attaquant sénégalais

Le suspense, il est vrai pas trop insoutenable, s’est achevé vendredi dernier. À 30 ans, et à un an de la fin de son contrat à Liverpool, Sadio Mané a mis fin à une longue période de sa vie, en décidant de quitter l’Angleterre pour rejoindre l’Allemagne. Recruté en 2016 par Liverpool au FC Southampton, le champion d’Afrique en titre va découvrir son cinquième championnat, après le Sénégal, la France, l’Autriche et l’Angleterre.

Le Casamançais avait annoncé ses envies de départ avant la finale de la Ligue des Champions, perdue (0-1) le 28 mai dernier face au Real Madrid. Le Bayern de Munich faisait figure de prétendant, le mieux placé pour accueillir l’attaquant, et sans surprise, c’est en Bavière que le champion va poursuivre sa carrière. Certes, plusieurs clubs s’étaient intéressés à celui qui est considéré comme un des meilleurs attaquants du monde : le Paris-SG, le Milan AC, les Espagnols du Real Madrid et du FC Barcelone, alors que les supporters de l’Olympique de Marseille s’étaient mis à rêver de son arrivée après que le joueur a déclaré que l’OM était son équipe préférée. Mais les fans les plus rationnels ont vite compris que l’opération n’était pas envisageable, pour des raisons sportives et financières.

Un salaire mensuel de 1,15 millions d’euros

Sportives d’abord, car le Sénégalais n’allait pas quitter Liverpool, un club, qui fait partie du top 10 européen pour une destination où il n’aurait pas eu les mêmes chances d’étoffer un palmarès déjà bien garni. Financières ensuite, car l’OM n’avait pas les moyens de payer l’indemnité de transfert, ni d’offrir à Mané un salaire en conformité avec son standing. Et puisqu’il n’était pas question pour lui de signer dans un autre club anglais, c’est vers le Bayern de Munich, conformément aux prévisions, que le joueur formé à Génération Foot s’est tourné.

Le club allemand a déboursé 32 millions d’euros, auxquels viendront s’ajouter 6 millions de bonus liés aux performances de l’attaquant. Il lui a également offert un salaire princier, puisque Mané touchera 1,15 millions d’euros par mois (13,8 millions d’euros net par an, soit 20 millions brut), hors primes, alors qu’il émargeait à 466 000 euros mensuels chez les Reds, soit la moitié de ce que perçoit l’Egyptien Mohamed Salah.

Une majorité de Sénégalais souhaitait que leur joueur préféré quitte Liverpool, où ils estimaient qu’il n’était pas traité à sa juste valeur. Mané n’était en effet que le dixième salaire du club. Avec les Reds, il a gagné le championnat d’Angleterre (2020), la Coupe et la Coupe de la Ligue (2022), la Ligue des Champions (2019), la Coupe du Monde des Clubs (2019) et la Supercoupe de l’UEFA. Au Bayern de Munich, dont la puissance financière est supérieure à celle de Liverpool (765 millions d’euros de budget en 2021-2022 contre 559 millions d’euros pour celui des Reds), Mané pourra espérer gagner de nombreux autres titres.

« Un grand club pour une autre grand club »

Son choix de rejoindre l’Allemagne, dont le championnat est moins exposé que la Premier League anglaise, a été critiqué d’anciens joueurs de Liverpool, dont le Gallois Dean Saunders. « C’est un réflexe normal. Il y a un peu de chauvinisme, car les Anglais ont une très haute opinion de leur football et de leur championnat. Des gens sont déçus, voire vexés, que Mané s’en aille, mais ils oublient que Liverpool ne lui a pas proposé de prolongation de contrat, qu’il n’était pas un des joueurs les mieux payés alors que c’est un des plus performants et réguliers depuis des années. Et passer de Liverpool au Bayern, ce n’est pas une régression », estime un agent sous couvert d’anonymat.

C’est également l’avis de Ferdinand Coly, l’ancien international sénégalais. « Il va quitter un grand club pour un autre grand club. Au Bayern, il va gagner des titres, évoluer dans un championnat de haut niveau, dans des stades pleins, et au sein d’une équipe qui pratique un football offensif, donc idéal pour lui. Mané a encore envie de remporter des trophées, d’évoluer dans un des meilleurs clubs du monde. » Il sera présenté mardi, à l’Allianz Arena, le stade où évolue le champion d’Allemagne en titre.