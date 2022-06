E-commerce : Wasoko, MaxAB, Chari, Flutterwave… Ces start-up qui rêvent de détrôner Jumia

« On reconnaît un pionnier aux flèches qu’il a dans le dos. » Cette phrase, autrefois prononcée par la biophysicienne américaine Beverly Rubik pour exprimer la vulnérabilité des « premiers », résume bien la situation que vit à présent Jumia. Le leader de l’e-commerce africain en nombre de marchés fait désormais la course aux côtés de concurrents qui le tiennent en joue, l’arc bandé, n’attendant que leur heure pour décocher la flèche empoisonnée.

En dix années d’existence, la plateforme défricheuse a constitué une étude de cas grandeur nature pour qui souhaite entreprendre dans l’e-commerce et éviter les erreurs de débutant. D’aucuns l’ont observé, ont retenu les écarts à ne pas commettre et se sont adaptés, avec l’ambition de se faire une place dans un marché africain qui croît, en moyenne, de 14 % par an depuis 2014 et qui, d’ici à 2030, pourrait atteindre les 35 milliards de dollars de