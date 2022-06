Viva Tech : malgré son retard, l’Afrique francophone s’affirme

« Les gros capitaux en Afrique, investissez dans les start-up ! » Makhtar Diop, directeur général de l’IFC, la filiale de la Banque mondiale spécialisée dans le financement du secteur privé, a donné le ton à l’occasion de l’ouverture de la première cérémonie des Africa Tech Awards du salon Viva Technology, qui s’est tenu à Paris du 15 au 18 juin.

Organisés en partenariat avec l’IFC, les Africa Tech Awards récompensent les jeunes pousses africaines évoluant dans les domaines de la Climate Tech, de la Healthtech et de la Fintech, et qui ont un impact réel sur le développement du continent. Chacun des trois gagnants bénéficie d’une visibilité accrue et d’un accès aux réseaux du salon Viva Technology – créé en 2016 par le groupe Les Echos et Publicis – et à ceux de l’IFC, avec notamment des rencontres individuelles avec des dirigeants et des cadres supérieurs de l’industrie technologique. Objectif : promouvoir les écosystèmes d’innovation et créer des opportunités pour les entrepreneurs sur les marchés internationaux. Et ce sont les start-up égyptienne Cheefa (Healthtech), sud-africaine Click2Sure (Fintech) et kényane WEEE (Climate tech) qui ont remporté le graal.

Les « Big 4 » de la tech