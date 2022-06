Maroc : quand Mehdi Bensaïd veut s’inspirer de Jack Lang

Mehdi Bensaïd et Jack Lang à Paris, le 17 juin 2022. © Facebook Jack Lang

Venu à Paris pour l’ouverture du colloque organisé à l’Unesco sur « la portée universelle du patrimoine préhistorique du Maroc » le 17 juin, le ministre marocain de la Culture et de la Jeunesse, Mehdi Bensaïd, en a profité pour rencontrer le président de l’Institut du monde arabe (IMA), Jack Lang, avant de reprendre l’avion pour Rabat le même jour.

Diplomatie culturelle

Le colloque s’est déroulé en présence de nombreux VIP, dont la directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, l’ambassadeur du Maroc à Paris, Mohamed Benchaâboun, le président de la Fédération nationale des musées du royaume, Mehdi Qotbi, l’ambassadeur du Maroc à l’Unesco, Samir Addahre, le conseiller royal André Azoulay (dont la fille, Audrey, a salué la présence dans son allocution), ainsi que de nombreux diplomates. Jack Lang et Mehdi Bensaïd se sont ensuite retrouvés près des Invalides, à la brasserie L’Esplanade – lieu de rendez-vous habituel des ministres et membres de la classe politique française.

L'Ambassadeur, délégué permanent Samir Addahre avec la DG de l'@UNESCO_fr @AAzoulay, le ministre de la #culture @mehdibensaid et l'ambassadeur auprès de la #France, Mohammed Benchaaboune, lors de

l'évènement "La portée universelle du #Patrimoine préhistorique du #Maroc". pic.twitter.com/86ZY1NDCCr — Le Maroc à l'UNESCO 🇲🇦 (@Maroc_UNESCO) June 17, 2022

Ce déjeuner a été organisé par Mehdi Qotbi, ami de longue date de l’ancien ministre de la Culture français (de 1988 à 1993), et visait à renforcer la collaboration entre l’IMA et le Maroc. Il s’agissait de la première rencontre entre Mehdi Bensaïd et Jack Lang.

Avant d’arriver à Paris, le jeune ministre marocain était à Naples, où il s’est entretenu avec son homologue italien, Dario Franceschini, ainsi qu’avec le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio. Au programme : des sujets en lien avec le patrimoine culturel, mais également un échange d’expertises dans les domaines du cinéma et de la communication.

Depuis son entrée au gouvernement en octobre 2021, Mehdi Bensaïd, passé par Science-Po Toulouse (promotion 2014), s’est consacré au recensement du patrimoine immatériel du royaume et à la création d’un label “Maroc”.