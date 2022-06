Transport maritime : comment le continent tire parti des confinements en Chine

Présent à l’Africa CEO Forum organisé les 13 et 14 juin à Abidjan, le directeur général de Maersk pour le continent David Williams constate que sa société enregistre « une poussée du fret sur toutes les côtes » de l’Afrique occidentale, orientale et australe, qui va se confirmer « les deux prochains mois ».

Des perspectives à replacer sur la carte du fret maritime mondial : la Chine y représente 15 % des exportations mondiales de marchandises, et Shanghai traite un cinquième des volumes portuaires du pays. Le dernier confinement général de la ville dans le cadre de la « politique zéro Covid » qui a pris fin au cours des derniers jours de mai. Les analystes estiment pourtant qu’il faudra du temps pour que le port retrouve son activité normale, compte tenu des restrictions imposées aux camions qui entrent et sortent de la ville et des retards accumulés au cours des deux derniers mois.

Les fragilités des chaînes d’approvisionnement ont été révélées par la pandémie, avant la guerre en Ukraine qui a eu « un impact majeur sur la capacité de nos clients à commercer. La chaîne d’approvisionnement n’a jamais été à l’ordre du jour du conseil d’administration… Jusqu’à aujourd’hui », explique David Williams.

À plus long terme, le dirigeant voit des raisons d’être optimiste pour le continent en raison de la volonté de certains clients de Maersk de fabriquer davantage en Afrique. Il voit un fort potentiel de fabrication de biens de consommation à rotation rapide dans des pays comme le Nigeria, le Kenya, la Côte d’Ivoire ou le Sénégal.

La poule et l’œuf