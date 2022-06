Jumia : les 10 ans d’un pionnier résilient du e-commerce

L’homme d’une quarantaine d’année au polo noir et aux mocassins de cuir est un habitué de cette arrière-cour du centre commercial PlaYce Marcory Zone 4, à Abidjan. Et pour cause, employé d’une boutique de cosmétiques, Moustapha se rend deux fois par jour dans ce vender drop operation de Jumia. Cet entrepôt d’environ 800 mètres carrés fait face à la discrète porte d’entrée menant au siège ivoirien de la célèbre plateforme africaine d’e-commerce. Rempli de cartons de toutes tailles, l’espace sombre où règne une ambiance studieuse fait partie des nombreux dépôts que la marque au caddie noir met à disposition des petits vendeurs à Abidjan.

Depuis maintenant quatre ans, Jumia permet en effet au patron de Moustapha, ainsi qu’à de nombreux autres commerçants, de faire livrer rapidement à leurs clients des colis commandés en ligne. Préalablement emballés aux couleurs du groupe coté à la Bourse