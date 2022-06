Mali : quand les mercenaires de Wagner se mettent en grève

Des mercenaires qui font grève. L’affaire a de quoi surprendre. Et pourtant. Selon plusieurs sources, françaises et maliennes, des mercenaires du groupe Wagner déployés à Tombouctou et à Sévaré refusent de quitter leur camp et de patrouiller aux côtés des Forces armées maliennes (Fama) depuis une dizaine de jours. Ces hommes protestent contre le non-paiement de leurs salaires, qui ne leur seraient plus versés depuis la fin du mois d’avril.

Aux abonnés absents

Confrontées à des difficultés financières depuis que la Cedeao a imposé des sanctions au Mali, les autorités de la transition peinent en effet à trouver des liquidités et à payer la société militaire privée russe pour ses services.