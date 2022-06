Côte d’Ivoire : un an après son retour, Laurent Gbagbo sur un fil

Laurent Gbagbo lors de la clôture du congrès constitutif de son nouveau parti, le Parti des Peuples Africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), à l’hôtel Ivoire d’Abidjan, le 17 octobre 2021. Former Ivorian President Laurent Gbagbo waves to supporters after delivering his speech during the closure of the constituent congress of his new party Parti des Peuples Africains-Cote d’Ivoire (PPA-CI – African People’s Party – Ivory Coast) at the Hotel Ivoire in Abidjan, on October 17, 2021. – Laurent Gbagbo, with a decade-long exile behind him, this weekend embarks on a path he hopes will return him to Ivory Coast’s presidency at the helm of a new party © SIA KAMBOU/AFP