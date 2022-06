Hassanein Hiridjee (Axian) : « Nos investisseurs nous donnent une vision différente des choses »

C’est un lauréat « honoré » d’avoir été choisi parmi « un groupe de leaders si remarquables » que Jeune Afrique a rencontré en marge de l’Africa CEO Forum, qui s’est tenu à Abidjan les 13 et 14 juin. Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian, venait en effet d’être nommé « CEO of the Year » parmi une sélection ambitieuse de hauts dirigeants africains, comme Ralph Mupita de MTN, Funke Opeke de MainOne, James Mwangi d’Equity Group et Mostafa Terrab d’OCP Group.

Le parcours de ce dirigeant, qui a transformé la société familiale malgache en un groupe diversifié au chiffre d’affaires dépassant le milliard d’euros, fait figure de modèle de réussite africaine. Aujourd’hui, Hiridjee fait face à de nouveaux défis stratégiques et managériaux. À Abidjan, l’affable patron, parvenu à convaincre des bailleurs institutionnels comme l’IFC, le British International Investment (ex-CDC) ou EAIF de financer