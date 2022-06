RDC-Rwanda : Youssoupha refuse de chanter à Kigali

La question taraude chaque artiste engagé : faut-il continuer à se produire dans des localités ou des nations dirigées par des autorités dont on ne partage pas le positionnement idéologique et/ou les agissements récents ? Deux écoles s’opposent. La première consiste à ne pas confondre un peuple et ses dirigeants et à promouvoir l’impérieuse nécessité de sensibiliser, sur place, autant que faire se peut. Le rappeur Youssoupha semble de l’autre école, celle du boycott destiné à éviter l’instrumentalisation, a posteriori, d’une présence ambiguë, et le courroux d’une bonne partie de ses fans. .

Ce 14 juin, le twittos congolais Ben Munkana demandait au rappeur – fils du célébrissime musicien zaïrois Tabu Ley Rochereau, premier Africain à s’être produit à l’Olympia, à Paris – d’annuler son concert à Kigali « en solidarité avec les Congolais qui tombent à l’Est sous les balles et bombes rwandaises ». Alors que la tension monte à l’Est de la RDC, l’armée congolaise accuse le Rwanda de soutenir les rebelles du M23, cette rébellion qui a repris le combat depuis quelques mois. Kigali dément, et accuse à son tour l’armée congolaise d’avoir bombardé le territoire rwandais.

« Congolitude »

Concert déjà annulé depuis plusieurs semaines.

La tournée africaine compte plus que tout pour moi. Mais là, ce concert là, c’est hors de question https://t.co/c80sitml7F — Youssoupha (@youssouphamusik) June 14, 2022

Youssoupha, qui est né à Kinshasa et n’a quitté le Zaïre qu’à l’âge de 10 ans, semble avoir voulu rester sobre et éviter de mettre le doigt dans un engrenage médiatique hautement inflammable. « Concert déjà annulé depuis plusieurs semaines. La tournée africaine compte plus que tout pour moi. Mais là, ce concert là, c’est hors de question », a-t-il répondu à Ben Munkana. À d’autres internautes qui peinent à comprendre sa position, Youssoupha répond tout aussi laconiquement : « C’est important ». Contacté par la rédaction de Jeune Afrique, l’entourage du chanteur a fait savoir qu’il ne souhaitait pas s’exprimer publiquement au-delà de ses messages sur les réseaux sociaux.

Si la « congolitude » du rappeur transpire de son œuvre, notamment avec un sample à succès de son paternel, elle n’a peut-être jamais été aussi affirmée qu’en 2022. C’est en avril dernier que Youssoupha dévoilait le clip officiel du titre explicitement intitulé Zaïrois, du projet baptisé « Neptune Terminus : Origines ».

Mais, autant panafricain que nationaliste, il a débuté, le 14 mai dernier, une tournée africaine qui l’a déjà conduit en Côte d’Ivoire ou au Sénégal. Après l’annulation de l’étape de Kigali – initialement prévue le 1er juillet – , l’artiste se rendra sur la terre de ses ancêtres, à Bukavu le 24 juillet et à Kinshasa le 30.