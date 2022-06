Lithium : RDC, Mali, Zimbabwe… Qui va profiter de la ruée vers le nouvel or africain ?

Le téléphone sur lequel vous êtes en train de lire cet article en contient, la batterie de votre tablette tactile également. Et s’avère indispensable dans la bonne marche des centaines de milliers de disques durs – bien physiques – du « cloud » dans lequel vos photographies, vos vidéos et vos musiques sont stockées. Le lithium est partout dans notre quotidien. En 2008, les batteries représentaient 20 % des parts de marché de ce métal alcalin. En 2030, ce chiffre atteindra 85 %, selon l’Institut d’études géologiques des États-Unis (USGS). Conséquence directe de cette explosion de la demande : les prix flambent. En un an, les cours ont crevé tous les plafonds. La tonne de lithium, qui plafonnait à 6 400 euros en janvier 2021, atteint désormais les 65 000 euros.

À Lire Le lithium, une niche stratégique pour la RDC

Cela a de quoi aiguiser les appétits, y compris sur le continent. Si la production mondiale est aujourd’hui essentiellement