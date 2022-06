L’industrie financière se donne rendez-vous en novembre à Lomé

Il revenait au grand frère d’annoncer la venue du « petit dernier ». En marge de la huitième édition de l’Africa CEO Forum (ACF) ce mardi 14 juin, les promoteurs de l’Africa Financial Industry Summit (AFIS) ont dévoilé, à un parterre de journalistes africains et internationaux, les grandes lignes de la stratégie du futur sommet consacré à l’industrie financière du continent.

« Notre objectif est de faire de l’AFIS, un Africa CEO Forum de l’industrie financière », a d’ailleurs déclaré Amir Ben Yahmed, président de l’ACF*, lors de la conférence de lancement.

Fertilisation croisée entre le public et le privé

À ses côtés, Sergio Pimenta, vice-président régional pour l’Afrique, Patrick Ngugi Njoroge, gouverneur de la Banque centrale du Kenya et Paul-Harry Aithnard, directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire, ont rappelé l’urgence de réunir acteurs des secteurs privé et du public afin de répondre aux nombreux enjeux actuels de la finance africaine.

Banque, assurance, fintech, mobile money, l’industrie dans son ensemble aura l’opportunité, fin novembre, de se rencontrer autour des thématiques d’inclusion financière en Afrique, de modernisation du secteur financier sur fond d’accélération de l’intégration économique – notamment avec la mise en place progressive de la Zlecaf (Zone de libre-échange continentale)–, ou encore de croissance des économies.

Dans un esprit de « cross-pollination » (pollinisation croisée) entre les secteurs public et privé, le « premier événement du genre », selon Sergio Pimenta, se déroulera pour la première année en présentiel, au Togo, après une première initiative en digital, au mois de mars 2021.

* L’Africa CEO Forum et l’Africa Financial Industry Summit sont deux événements organisés par Jeune Afrique Media Group, et soutenus par l’IFC (Société financière internationale).