Algérie-France : les Bessedik, cette mystérieuse fratrie au cœur du PSG

Dans les annales riches, tumultueuses et rocambolesques des dirigeants qui ont fait leurs classes au sein du Paris Saint-Germain (PSG) depuis que le club parisien est passé entre les mains des Qataris en 2011, le cas des trois frères Bessedik – Ahmed, Bouabdallah (dit Bob) et Abdelkader – est sans doute unique. Voilà trois hommes influents, amis et confidents du président Nasser al-Khelaïfi, mais qui cultivent leur anonymat comme un agent des renseignements.

L’obsession des Bessedik pour la confidentialité est telle qu’il n’existe pratiquement aucune photo des trois frères. Puissants, mais presque anonymes, hommes de confiance de Nasser al-Khelaïfi, mais toujours effacés, toujours dans l’ombre de ce dernier. Depuis plus d’une décennie, leurs noms apparaissent régulièrement dans la chronique du club et des stars du PSG, mais aussi dans le dossier judiciaire de Nasser al-Khelaïfi sans que l’on puisse percer le mystère de la fratrie. « Les frères Bessedik alimentent fantasmes et rumeurs, décrypte un connaisseur du PSG. L’attachement qu’ils ont pour la discrétion et le secret participe à épaissir encore davantage le mystère qui les entoure. »

Quels rôles occupent les trois frères autour de Khelaïfi et au sein du PSG à l’heure où celui-ci amorce une mue profonde de son effectif avec la prolongation du contrat de Kylian Mbappé, le remplacement de Leonardo par Luis Campos comme conseiller sportif et les spéculations sur l’arrivée de Zinedine Zidane comme nouveau coach ?

Ahmed, l’ami de Nasser

Dans la fratrie Bessedik, une famille originaire de Relizane, dans l’ouest de l’Algérie, Ahmed est le rouage essentiel. Muet comme une tombe, l’homme fuit les médias et se tient strictement à l’écart des journalistes qui s’intéressent à son parcours, à son rôle et à l’influence supposée ou réelle que lui et ses deux frères exercent dans le club et autour de son président. Avant de faire la connaissance de Nasser al-Khelaïfi et de faire partie du cercle de ses intimes, Ahmed Bessedik a connu des trajectoires diverses qui ne le prédestinaient guère à entrer dans le saint des saints du PSG. Agent de vente dans la télésurveillance au milieu des années 1990, il s’initie à l’univers des assurances avant de se reconvertir dans la revente des véhicules en France et en Algérie, où il compte aujourd’hui encore de solides réseaux.