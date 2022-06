Sénégal : Grande Côte Opérations, un minier en pleine expansion

Le site de GCO à Mboro, entre Dakar et Saint-Louis, où l’on extrait essentiellement du zircon et de l’ilménite. © Sylvain Cherkaoui pour JA

L’année 2021 a été particulièrement faste pour Grande Côte Opérations (GCO). Quatre ans après son entrée en production effective, la filiale sénégalaise du groupe franco-australien Eramet a battu ses records, valorisant plus de 50 millions de tonnes de concentrés de sables minéralisés à partir desquels ont ensuite été extraites plus de 800 000 tonnes (+ 6 %) de minéraux lourds (ilménite et zircon pour l’essentiel, mais aussi rutile et leucoxène), pour un chiffre d’affaires de 180 milliards de F CFA (213,4 millions d’euros) et un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) positif de 45 milliards de F CFA.

Le marché européen reste le plus important client de GCO

Pour le directeur général, le Français Guillaume Kurek, arrivé il y a un an à peine, de tels résultats tiennent principalement à des performances opérationnelles internes et à une demande mondiale tirée par l’urbanisation, la construction et l’industrie. « D’abord, nos équipes ont été très performantes. Ensuite, la demande mondiale est très favorable, la croissance mondiale tire le marché. Certains de nos collègues producteurs de sables minéralisés ont rencontré quelques difficultés qui ont stressé le marché en 2021. Cela a généré des prix de vente favorables », analyse-t-il pour Jeune Afrique qu’il reçoit au siège social dakarois de l’entreprise.

Le marché européen reste le plus important client de GCO, arrivent ensuite les États-Unis et l’Asie. Le zircon est principalement commercialisé en Europe, de même que l’ilménite, notamment auprès d’une filiale du groupe implantée en Norvège.