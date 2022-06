Dix choses à savoir sur DJ Snake, le Franco-Algérien devenu star planétaire

1. Origines modestes

William Sami Étienne Grigahcine, de son vrai nom, est né en 1986 à Paris d’un père français forain, qui quitte le domicile lorsqu’il n’a que deux ans, et d’une mère algérienne, qui enchaîne les petits boulots (nourrice, femme de ménage), et qui élèvera toute seule William et son petit frère dans une cité HLM d’Ermont, dans le Val d’Oise.

Il évoque fréquemment son milieu d’origine lors de ses interviews et se dit marqué par l’environnement multiculturel dans lequel il a baigné, qui continue d’influencer son univers musical. « Dans mon immeuble, il y avait des Haïtiens qui écoutaient du kompa, des Antillais qui écoutaient du zouk, des Arabes qui écoutaient du raï… », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Konbini.

2. Autodidacte