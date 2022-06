Vente d’armes : Ivor Ichikowitz répond à Jeune Afrique

Cet article appelle de ma part les observations suivantes :

En premier lieu, je regrette de n’avoir pas été interrogé avant la publication de cet article, ce qui aurait permis d’éviter la publication d’informations erronées.

En deuxième lieu, je ne peux être valablement comparé avec les deux autres personnes présentées avec moi dans le dossier du journal comme les « trois figures-clés du business opaque de marchands d’armes ». Ces personnes ne me ressemblent pas et n’exercent pas la même activité que moi. En effet, et tout d’abord, je n’exerce pas d’activité de marchand, de trading ou de négoce d’armes. J’exerce une activité de conception, développement, fabrication et fourniture d’équipements de défense militaire, maritime et aérospatiale dans le cadre des sociétés du groupe Paramount. J’ai crée ces sociétés dans le but de permettre aux gouvernements légitimes élus d’assurer la défense de leur État, de protéger leur souveraineté territoriale et de maintenir leur stabilité afin de pouvoir subvenir aux besoins de leur population. Ensuite, j’interviens ainsi dans un secteur hautement réglementé et contrôlé dont je respecte scrupuleusement les règles applicables et je n’ai jamais été mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale.

En troisième lieu, j’ai, de manière parfaitement transparente, aidé, notamment financièrement, le Congrès national africain (ANC), dont j’ai été membre pendant de nombreuses années. Ni moi ni les sociétés du groupe Paramount n’ont retiré d’avantages de mon soutien à l’ANC. En effet, les sociétés du groupe Paramount n’ont jamais obtenu de contrat de défense substantiel en Afrique du Sud. Je précise, par ailleurs, que je ne suis pas le premier chef d’entreprise financeur de l’ANC. D’autres chefs d’entreprise ont aidé et soutenu ce parti, notamment dans le cadre de la lutte contre l’apartheid, dans des proportions plus importantes que moi.

En quatrième lieu, je ne me suis jamais servi des « nouveaux contrats » pour combler les « lacunes » de précédents qui n’ont pas été honorés. Il s’agit de fausses rumeurs qui ont été véhiculées vraisemblablement dans le but d’empêcher des sociétés du groupe Paramount de remporter un appel d’offre.

En cinquième et dernier lieu, contrairement à ce qui est indiqué dans l’article, mon nom n’est jamais apparu dans les « Panama papers » et je n’ai à aucun moment été mis en cause de quelque manière que ce soit à ce titre. Par ailleurs, si j’ai été informé que la Banque Barclays avait signalé quelques transactions, elle n’en a jamais bloqué aucune alors qu’elle en avait parfaitement le pouvoir. Cela confirme que les suspicions de Barclays, sur lesquelles elle ne m’a pas interrogé, se sont avérées infondées.

Je précise enfin que je n’ai jamais fait l’objet de la moindre enquête ou poursuite à raison de ces transactions. Les rumeurs qui ont pu exister à ce sujet sont inexactes.