Tunisie – Affaire Nadia Akacha : son interlocuteur mystère dévoile son identité

C’est une affaire qui a secoué le Palais de Carthage entre fin avril et début mai, et passionné l’opinion. Sur la foi d’une série d’enregistrements téléphoniques attribués à l’ex-cheffe de cabinet du président Kaïs Saïed, Nadia Akacha, les Tunisiens ont découvert une série de « révélations » explosives sur le chef de l’État. Sept séquences audio durant lesquelles on entend Nadia Akacha étriller le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, « dézinguer » Ahmed Chaftar, membre de la campagne explicative du projet de Kaïs Saïed, et se répandre sur la santé, notamment psychologique, de Kaïs Saïed en paraissant le dénigrer.

Akacha, qui a quitté le Palais de Carthage en janvier 2022, évoque aussi l’audience accordée à l’ambassadeur des États-Unis à Tunis, Donald Blome, le 14 octobre 2021. Le même jour, le Congrès américain consacrait une session à la situation « inquiétante » de la démocratie tunisienne.