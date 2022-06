BOAD : « La RSE devient un outil de gestion des risques »

En la matière, elle fait figure de pionnière. En décembre 2019, la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) engageait une approche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans le but d’intégrer dans sa stratégie et dans ses modes opératoires les exigences du développement durable. Une première pour un établissement de ce type à l’échelle du continent.

Cette étape de la gouvernance de l’institution régionale vise à accélérer le développement économique et social au sein des huit États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa). Et c’est la financière Valérie-Noëlle Kodjo Diop qui a été chargée de son développement au sein de l’institution financière établie à Lomé. Ancienne cadre à la direction Afrique de BNP Paribas et de Société générale, elle évoque pour Jeune Afrique les enjeux de la RSE pour les banques de développement et son impact au niveau des pays