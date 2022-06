Mamadou Fall Kane : « Grâce à son gaz, le Sénégal peut faire ce qu’aucun pays africain n’a encore réalisé »

Revenus d’exportation, source d’énergie bon marché pour les centrales électriques, et surtout pour de futures usines capables de transformer fer, phosphate et bauxite, les ressources en gaz du Sénégal pourraient, dans les prochaines années, être le facteur déclenchant d’une profonde transformation de l’économie sénégalaise.

Après 5 milliards d’investissement et six années de développement, le champ Grand Tortue Ahmeyim (GTA) devrait entrer en production l’an prochain et produire 2,5 millions de tonnes de gaz par an. Selon les prévisions de Dakar, ce chiffre atteindra 5 millions de tonnes en 2027 et 10 millions de tonnes en 2030.

Conseiller du chef de l’État dans le domaine de l’énergie et, depuis 2016, secrétaire général adjoint du Comité d’orientation stratégique pour le pétrole et le gaz (Cos-Petrogaz), Mamadou Fall Kane nous explique comment le Sénégal va plus que jamais miser sur les