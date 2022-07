Sénégal : Macky Sall à la croisée des chemins

Et soudain, les sifflets se taisent. Les chants entonnés par la foule s’interrompent. Ce 8 juin à Dakar, face aux milliers de partisans venus les soutenir sur la place de l’Obélisque, Ousmane Sonko et ses alliés commencent leur rassemblement par une minute de silence en mémoire des victimes tombées lors des manifestations. Sur l’estrade, le chef de l’opposition annonce : « Tant que Macky Sall sera au pouvoir, le Sénégal ne sera pas stable. Cette manifestation est un avertissement ». Et il ajoute : « Quand un ordre est illégal, il faut désobéir. »

Quelques jours plus tard, les leaders de l’opposition lancent un nouvel appel à manifester pour protester contre l’invalidation des candidats titulaires de leur liste nationale aux législatives – liste menée par Sonko. Ils accusent Macky Sall d’avoir comploté pour les empêcher d’y participer. Cette fois-ci, le rassemblement est interdit. Le 17 juin au petit matin, la police encercle le domicile de l’opposant, l’empêche de sortir de chez lui, puis d’aller prier. À Dakar, à Ziguinchor et à Bignona, des heurts éclatent entre manifestants et forces de l’ordre, faisant au moins trois morts et onze blessés. Plusieurs leaders de l’opposition sont arrêtés. Sonko accuse le chef de l’État d’avoir cédé « à la panique » et lui reproche son « obsession » de vouloir briguer un troisième mandat.

L’équipe de Sonko a réussi à cristalliser le débat des législatives autour de la question du troisième mandat présidentiel

Si Macky Sall a promis de s’exprimer à l’issue des législatives, et pas avant, sur son choix pour 2024, la question est sur toutes les lèvres. « L’équipe de Sonko a réussi à cristalliser le débat autour du troisième mandat et à en faire un thème central de la campagne », observe un membre de l’entourage présidentiel.