Ghana : qui constitue le premier cercle de Ken Ofori-Atta, le ministre des Finances ?

Côté politique, il est le fils d’un clan influent et a pris la tête du ministère des Finances du Ghana en 2017. Jusqu’alors grand argentier du Nouveau parti patriotique (NPP), Ken Ofori-Atta a joué un rôle central dans la victoire de son cousin Nana Addo Dankwa Akufo-Addo aux élections de 2016. Ministre à la voix douce, il commence ses réunions en priant et ne manque jamais de citer la Bible dans ses discours. Il reverse son salaire à des œuvres de charité et aurait payé lui-même la rénovation de son bureau.

Côté business, il a passé trois décennies dans le secteur financier en Afrique et en Occident, tissant un réseau de contacts au sein des institutions de Bretton Woods et au-delà. Il a créé la banque d’investissement Databank avec Keli Gadzekpo en 1990, après avoir travaillé chez Morgan Stanley et Salomon Brothers à New York. Il préside actuellement le caucus africain au FMI et à la Banque mondiale. Un an après sa prise de poste, The Banker (publication du groupe Financial Times) le désigne comme « meilleur ministre africain des Finances ».