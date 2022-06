Législatives au Sénégal, crise en Ukraine… Pourquoi Macky Sall est à Paris

Ce 8 juin, Macky Sall arrive à Paris pour participer au forum annuel de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). L’évènement, organisé du 9 au 10 juin est axé, entre autres, sur l’impact de la guerre en Ukraine et la prévention des pandémies. Invité par le Premier ministre italien Mario Draghi et Mathias Cormann, respectivement président et secrétaire général de l’organisation européenne, le président de l’Union africaine (UA) doit de nouveau plaider la cause de l’Afrique, « victime économique » d’un conflit qui aggrave la situation alimentaire du continent.

Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky n’a pas encore confirmé sa participation au forum, il avait émis en avril le souhait de s’adresser directement à l’assemblée des chefs d’État de l’UA. La demande avait alors suscité les réticences de plusieurs pays, au premier rang desquels l’Afrique du Sud. Il pourrait finalement être entendu par l’organisation panafricaine via une « visioconférence dont la date et les modalités seront convenues d’un commun accord », a indiqué par communiqué la présidence sénégalaise le 3 juin, juste avant que Macky Sall ne s’envole pour Sotchi, où il a rencontré le président russe Vladimir Poutine.

Investitures et frustations