Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam et Alassane Ouattara, le rapprochement continue

Depuis qu’Alassane Ouattara (ADO) et Tidjane Thiam se sont rencontrés, à Bruxelles, en février dernier, en marge du sommet Union africaine-Union européenne, leurs relations se réchauffent. Selon nos informations, à la fin du mois de mai, le président ivoirien et son épouse, Dominique Ouattara, ont reçu à déjeuner, dans leur résidence de Mougins (sud de la France) l’ex-directeur général du Crédit Suisse et sa compagne. Des sujets d’actualité ainsi que des sujets d’ordre plus personnel ont été abordés.

La date du retour fixée