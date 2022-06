Affaire Jacob Zuma : deux des frères Gupta bientôt extradés vers l’Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, qui cherche à amener Atul et Rajesh Gupta devant la justice depuis des années, avait annoncé, dès le lundi 7 juin, avoir reçu des informations des autorités des Émirats arabes unis, dont Dubaï fait partie, sur l’arrestation des deux frères fugitifs. « La police de Dubaï a arrêté Atul et Rajesh Gupta, parmi les suspects les plus recherchés d’Afrique du Sud, en lien avec des accusations criminelles et de blanchiment d’argent », a précisé le ministère sud-africain de la Justice dans un communiqué, avant d’annoncer, dans la nuit, la « confirmation de l’arrestation des Gupta ».

L’interpellation des deux frères a eu lieu à la suite d’un avis de recherche d’Interpol, une organisation internationale facilitant la coopération policière, actuellement dirigée par un responsable émirati.

Une audience le 6 septembre

Les autorités des deux pays sont en train de finaliser la procédure « concernant l’extradition » des frères Gupta, a précisé la police de Dubaï. Cette dernière a mis en avant la détermination des autorités à lutter contre le blanchiment d’argent, alors que l’émirat du Golfe a longtemps été accusé d’être un refuge pour les délinquants financiers du monde entier.

Ajay, Atul et Rajesh Gupta, trois frères d’origine indienne et sulfureux hommes d’affaires, sont accusés d’avoir pillé les caisses de l’État avec la complicité de Jacob Zuma, pendant ses neuf ans au pouvoir, de 2009 à 2018. Interpol a lancé, en juillet dernier, un avis de recherche contre Atul et Rajesh, au sujet d’un contrat douteux de 1,5 million d’euros impliquant une entreprise liée à la famille. Le procès en Afrique du Sud, en juillet, avait été reporté en l’absence des accusés et une nouvelle audience avait alors été fixée au 6 septembre.

