UEMOA : l’Ivoirien Jean-Claude Brou nommé gouverneur de la BCEAO 

Réunis à Accra ce samedi 4 juin lors d’un sommet extraordinaire de l’Union économique et monétaire de l’Afrique de l’Ouest, les dirigeants des huit pays ayant en commun le franc CFA ont décidé de nommer l’Ivoirien Jean-Claude Brou, jusqu’ici président de la Commission de la Cedeao au poste de gouverneur de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Il remplacera à compter du 4 juillet prochain, son compatriote Tiémoko Meyliet Koné, promu vice-président de la Côte d’Ivoire après avoir dirigé l’institution monétaire pendant plus d’une décennie.

Les dirigeants de l’UEMOA ont félicité le gouverneur Koné pour « les réformes réalisées à la tête de la Banque centrale, notamment la réforme du franc CFA ». Ils ont également salué le travail du désormais vice-président de la Côte d’Ivoire pour la relance des économies de l’Union, à travers par exemple la mise en place des obligations de relance pour contrer les effets financiers dévastateurs de la crise sanitaire de 2020. L’UEMOA a régulièrement affiché, au cours des années pré-Covid, de fortes progressions de son PIB. Cette croissance s’est ainsi établie à 7 % en 2016, soit la plus forte progression de toute l’Afrique ; après avoir été de 6,5 % en moyenne entre 2012 et 2015.

Au service de la croissance

La désignation de Jean-Claude Brou, ancien banquier central lui aussi, a été entérinée ce samedi 4 juin à Accra, lors d’une réunion des chefs d’Etats de l’UEMOA, en marge d’un sommet de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest. “Si les chefs d’État l’ont choisi, en particulier Ouattara, c’est qu’il (Brou) incarnera la continuité de l’œuvre entreprise par le gouverneur Koné”, assure une source introduite au sein de l’UEMOA, basée à Ouagadougou. Selon nos informations, le nouveau gouverneur, qui a remercié les Chefs d’États pour la confiance placée en lui, s’est engagé à travailler à la bonne tenue de la monnaie et surtout à être un gouverneur au service de la croissance des économies de l’Union.

Ancien ministre ivoirien de l’Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou avait été nommé à la présidence de la Commission de la Cedeao en décembre 2017. Les quatre ans et demi de mandat de l’Ivoirien ont été notamment marqués par la gestion de plusieurs crises politiques avec la résurgence des coups d’État au Mali, au Burkina ou encore en Guinée. Il faut cependant noter que le mandat du président sortant de la Commission de la Cedeao a aussi été marqué par la mise en place du marché régional de l’électricité, celle d’un visa unique ou encore l’avancement du gigantesque projet d’autoroute entre Lagos et Abidjan, pour lequel les investisseurs ont récemment promis près de 15 milliards de dollars (13,99 milliards d’euros).