Travaux du BRT : Dakar dans les starting-blocks pour 2023

Du petit matin jusqu’en début de soirée, la ville de Dakar et sa proche banlieue vivent au rythme des embouteillages. Ndiaga ndiaye (minibus souvent bondés), clandos (taxis de fortune illégaux), dem dikk (grands bus urbains), quelques calèches, voitures privées et taxis VTC… les véhicules s’entassent les uns derrière les autres et la pollution de la capitale sénégalaise s’éprouve sans mesure.

Depuis plusieurs années, les autorités sénégalaises ont entrepris de s’attaquer à la problématique. Et l’on peut désormais voir, dans plusieurs endroits de la ville, de longues saignées dans la chaussée qui témoignent de la mise en œuvre de l’un des chantiers phares : le système de bus rapides sur une voie réservée à Dakar, ou Bus Rapid Transit (BRT).